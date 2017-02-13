Audi представил машину с самым мощным пятицилиндровым двигателем

Компания Audi представила модель RS 3 Sportback. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Машина оснащена самым 400-сильным пятицилиндровым двигателем, самым мощным среди серийных. Официальная премьера автомобиля пройдет в рамках Международного автосалона в Женеве.

«Компактный автомобиль, дебютировавший в 2011 году, уже завоевал исключительную популярность на рынке. С новым пятицилиндровым двигателем Audi RS 3 Sportback займет лидирующую позицию в своем классе», — рассказал глава Audi Sport GmbH Штефан Винкельман (Stephan Winkelmann).

Audi RS 3 Sportback Фото: Audi 1 /2

По словам представителей компании, на разгон до 100 километров в час у машины уходит 4,1 секунды. По заказу Audi может поднять электронный ограничитель скорости с 250 километров в час до 280 километров в час.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).