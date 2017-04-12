Audi запланировал обновить серию Q

Немецкий автопроизводитель Audi объявил о планах расширить семейство кроссоверов Q двумя новыми моделями. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе марки.

Начало выпуска люксового кроссовера Audi Q8 в столице Словакии Братиславе запланировано на 2018 год, а компактный SUV Audi Q4 будет запущен в производство в венгерском Дьере в 2019 году. Также с 2018 года в Венгрии начнется производство автомобиля Audi Q3, который на текущий момент производится в испанском Мартореле.

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«Мы планируем запуск двух новых моделей серии Q на уже существующих производственных мощностях Audi. Таким образом, мы повысим нашу конкурентоспособность в чрезвычайно важном сегменте», — заявил Хуберт Вальтль (Dr. Hubert Waltl), член правления Audi AG, ответственный за производство.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).