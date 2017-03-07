В Женеве состоялась премьера кроссовера будущего

На Международном автосалоне в Женеве прошла мировая премьера Audi Q8 sport concept , который позиционируют как кроссовер будущего. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Машина оснащена двигателем мощностью 476 лошадиных сил, за 4,7 секунды она может разогнаться до 100 километров в час. Максимальная скорость, которую может развить автомобиль, составляет 275 километров в час.

«Система привода Audi Q8 sport concept — большой шаг вперед в оптимизации эффективности и экологической устойчивости в крупносерийном производстве», — сказал председатель правления AUDI AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler).

Фото: пресс-служба Audi 1 /5

Расположенная под полом багажного отделения литиево-ионная батарея позволяет автомобилю двигаться в медленном потоке транспорта с выключенным двигателем внутреннего сгорания, а также маневрировать на парковке полностью на электротяге. Для обивки сидений использовано сочетание кожи Feinnappa и нубука светло-серебристого цвета.