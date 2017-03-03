Audi объявил старт продаж самого мощного TT

Компания Audi объявила старт продаж модели TT RS Coupé, российская премьера которого состоялась во флагманском шоу-руме Audi City Moscow, сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, который может развивать мощность до 400 лошадиных сил. В сравнении с моделью предыдущего поколения автомобиль стал мощнее на 60 лошадиных сил. Автомобиль преодолевает отметку в 100 километров в час за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Фото: пресс-служба Audi 1 /2

Стоимость автомобилей в зависимости от комплектации варьируется от 4,6 до 4,9 миллиона рублей.

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Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).