Норман Фостер рассказал в Лондоне об истории часов Cartier

В лондонском Музее дизайна открылась выставка Cartier in Motion, подготовленная при участии известного архитектора Нормана Фостера, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в пятницу, 25 мая.

Фостер вместе с директором музея Деяном Суджичем выступил куратором экспозиции. 170 экспонатов взято из собственной коллекции ювелирно-часового дома Cartier, остальные — из Княжеского дворца Монако, Музея авиации и космонавтики в Ле-Бурже, а также Рокфеллеровского центра. Кроме часов, на выставке покажут исторические документы и выдержки из альбомов, найденных в архивах Cartier.

Экспозиция раскрывает шесть тем: развитие Парижа и его влияние на дизайн творений Cartier; дружба Луи Картье с авиатором Сантос-Дюмоном и другими новаторами эпохи; рождение современных наручных часов; повседневные и изысканные аксессуары межвоенного времени; эволюция часов Cartier; профессионализм мастеров Cartier (в том числе Mysterious — «загадочные» часы с прозрачным циферблатом и скелетонизированным механизмом).

Выставка открыта до 28 июля 2017 года.

Часы с прозрачным циферблатом (Mysterious Clock), Cartier Фото: пресс-служба Cartier 1 /3

Норман Фостер — британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий, барон. Зарубежный почетный член Российской академии художеств (2004). Основное достижение — внедрение сетчатых оболочек в архитектуру.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.