Москвичам покажут расписные холодильники с птицей-гамаюн и фараонкой

В московском ЦУМе пройдет выставка российских народных промыслов «Русские сезоны». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая.

Там будут представлены экспонаты, созданные совместными усилиями фабрик российских народных художественных промыслов и молодых дизайнеров одежды. Среди них: бытовая техника марки Smeg, расписанная сюжетами русского фольклора. Предметы украшены грифоном, жар-птицей, птицей-гамаюн и фараонкой.

Также на выставке будут представлены премиальные предметы интерьера, посуда, ювелирные украшения, домашний текстиль, коллекционные и детские игрушки российских промысловых фабрик. Выставка откроется 30 мая.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.