Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль Захаровки и Ивашкино в Харьковской области

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — Захаровку и Ивашкино. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что пункты были взяты под контроль подразделениями северной группировки войск.

Всего в течение недели, по данным Минобороны, бойцы этой группировки войск установили контроль в четырех населенных пунктах Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. До этого в том же регионе под контроль России перешел поселок Волоховское.