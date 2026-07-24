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12:24, 24 июля 2026 (обновлено: 12:31, 24 июля 2026)Россия

Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль Захаровки и Ивашкино в Харьковской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — Захаровку и Ивашкино. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что пункты были взяты под контроль подразделениями северной группировки войск.

Всего в течение недели, по данным Минобороны, бойцы этой группировки войск установили контроль в четырех населенных пунктах Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. До этого в том же регионе под контроль России перешел поселок Волоховское.

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