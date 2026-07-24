Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины

Минобороны: За неделю ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России за неделю поразили инфраструктуру пяти портов на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

Помимо того, силы Черноморского флота уничтожили за неделю семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 16 российских регионов, среди которых кроме Ленинградской области — Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.