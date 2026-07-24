Турист ушел под воду без жилета во время сплава и пропал в российском регионе

Мужчина выпал из лодки и пропал во время сплава на реке Исеть на Урале

Турист выпал из перевернувшейся лодки, ушел под воду без жилета во время сплава и пропал в российском регионе. Об этом пишет издание Ura.ru.

Уточняется, что 36-летний мужчина из Екатеринбурга присоединился к сплаву по реке Исеть на Урале 22 июля. В тот день его лодка перевернулась. Мужчина выпал из нее и моментально скрылся под водой из-за сильного течения на глазах у группы. Уточняется, что на нем не было спасательного жилета.

Поиски пропавшего продолжаются.

Ранее россиянка пропала без вести во время сплава по реке на Урале. 35-летняя Валерия каталась на сапборде по реке Ай в Челябинской области.