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12:20, 24 июля 2026Путешествия

Турист ушел под воду без жилета во время сплава и пропал в российском регионе

Мужчина выпал из лодки и пропал во время сплава на реке Исеть на Урале
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Турист выпал из перевернувшейся лодки, ушел под воду без жилета во время сплава и пропал в российском регионе. Об этом пишет издание Ura.ru.

Уточняется, что 36-летний мужчина из Екатеринбурга присоединился к сплаву по реке Исеть на Урале 22 июля. В тот день его лодка перевернулась. Мужчина выпал из нее и моментально скрылся под водой из-за сильного течения на глазах у группы. Уточняется, что на нем не было спасательного жилета.

Поиски пропавшего продолжаются.

Ранее россиянка пропала без вести во время сплава по реке на Урале. 35-летняя Валерия каталась на сапборде по реке Ай в Челябинской области.

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