Канье Уэст за полчаса наторговал сувенирами на полмиллиона

Американский рэпер Канье Уэст запустил продажи мерча — сувенирной продукции, приуроченной к выходу нового альбома Ye. Об этом сообщает Hypebae.

Уже первые полчаса продаж онлайн принесли ему 500 тысяч долларов (стоимость вещей составляет от 65 до 145 долларов). Сообщение об успехе своего мерча рэпер получил во время интервью радиостанции LA Power 106 и выразил свою радость от этого факта.

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В начале мая Канье Уэст назвал многовековое рабство чернокожих в Северной Америке личным выбором порабощенных. Об этом он рассказал в эфире телеканала TMZ. «Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — подчеркнул Уэст.

Он добавил, что психологические последствия рабства преследуют афроамериканцев до сих пор. «Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие», — заключил певец.

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