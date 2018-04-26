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Трамп нашел умного рэпера

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Дональд Трамп и Канье Уэст

Президент США Дональд Трамп похвалил интеллект и «хороший вкус» американского рэпера и дизайнера Канье Уэста. Об этом сообщает New York Post.

«Канье понимает, что безработица среди черных сейчас на самом низком уровне за всю историю нашей страны. Он понимает, что безработица среди латиноамериканцев на самом низком уровне за всю историю нашей страны. Он понимает, кстати, что женская безработица на самом низком уровне за последние 19 лет, — заявил Трамп, — Он понимает все эти вещи, и он умен. Он говорит, что Трамп работает гораздо лучше, чем демократы».

В среду, 25 апреля, в своем посте в Twitter Канье Уэст выразил уважение президенту и назвал его своим братом. «Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня его не любить. Мы оба — энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех, но не соглашаюсь со всеми подряд. Это то, что делает нас личностями. Мы все имеем право на свободу мысли», — написал рэпер.

В 2013 году рэпер Канье Уэст запустил линию одежды Yeezy совместно со спортивным брендом adidas. В качестве дизайнера он также работал с такими компаниями, как Nike и Louis Vuitton.

В апреле рэпер Канье Уэст показал в своем аккаунте в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли фотографию. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось».

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