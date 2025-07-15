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04:08, 15 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе подросток выстрелил в 12-летнего мальчика

На Камчатке подросток выстрелил из пневматики в 12-летнего мальчика
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Подросток на Камчатке в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой выстрелил в 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в центре трагического инцидента оказался 17-летний юноша — он находился в гараже у дома в поселке Новый Елизовского района Камчатского края.

По информации ведомства, ребенок госпитализирован в хирургическое отделение. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Проводится доследственная проверка.

Ранее в Приморском крае подросток выстрелил в 13-летнего мальчика. По данным ведомства, в полицию в Находке обратился 38-летний отец потерпевшего. Он рассказал, что неизвестный на парковке выстрелил в глаз его сына из предмета, похожего на пистолет.

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