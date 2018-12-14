Раскрыта реальная внешность модели Victoria’s Secret

Американская топ-модель и одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Тейлор Хилл опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи без макияжа.

На фотографии видны все несовершенства кожи Хилл. Подписчики набросились на модель с критикой в комментариях.

«Фу! Какое же уродливое у тебя лицо со всеми этими прыщами. Я думала, что у модели Victoria Secret должна быть идеальная кожа, но по ходу даже я могу идти на подиум. Сколько же фотошопа ты используешь на всех других фотографиях? Тебе должно быть стыдно!» — возмущались одни.

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«Какой ужасный снимок. Ей лучше фотографироваться с косметикой», — рекомендовали другие.

«****** (Кошмар), ты без косметики такая стремная… Все бабы нафуфыренные такие…» — писали русскоязычные пользователи.

Тем не менее публикация Тейлор Хилл уже собрала почти 450 тысяч лайков.

В ноябре в Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из двух фотографий американской топ-модели Кендалл Дженнер. На одной из них на девушке минимальное количество макияжа, благодаря чему отчетливо видны очертания ее носа. Администраторы профиля утверждают, что она сделала пластическую операцию, а не просто отретушировала нос в фоторедакторе.

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