Внешность модели Vogue разъярила фанатов

Фанаты ополчились на модный журнал Vogue из-за искуcственной африканской внешности белой топ-модели Кендалл Дженнер в ноябрьском номере. Об этом сообщает Fashionista.

Фотосессия, в которой приняла участие Дженнер, посвящена 15-летию совместного фонда совета модных дизайнеров (CFDA) и издания Vogue. Для одного из опубликованных в Instagram снимков стилисты сделали модели пышный начес. Пользователи соцсети тут же бросились критиковать Vogue за культурную экспроприацию.

«Почему вы наняли белую знаменитость вместо того, чтобы пригласить цветную девушку, у которой волосы вьются от природы?» — рассердились одни.

«Это отражает ваши двойные стандарты. Чернокожих людей унижали как раз за такие волосы и другие атрибуты их культуры. Но стоит только белому человеку примерить их на себя, они тут же становятся трендом», — возмутились другие.

«Печальный выбор модели на такую роль. Мне казалось, вы выше этого, Vogue», — поддержали третьи.

Однако представители Vogue заявили, что прическа Кендалл Дженнер навеяна модой 60-х годов прошлого века и не имеет никакого отношения к африканской культуре.

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В октябре, в преддверии Хеллоуина, на сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появился костюм под названием «сексуальная гейша». Набор, включающий в себя черное кимоно с цветными вставками, японский пояс оби, мини-юбку и булавки для волос, продается за 50 долларов. Покупатели взбунтовались против дизайнеров компании, посчитав этот наряд культурной экспроприацией.

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