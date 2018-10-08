Костюм «сексуальной гейши» вызвал недоумение покупателей

В преддверии Хеллоуина на сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появился костюм под названием «сексуальная гейша». Об этом сообщает The Independent.

Набор, включающий в себя черное кимоно с цветными вставками, японский пояс оби, мини-юбка и булавки для волос, продается за 50 долларов. Участники организации Students Teaching about Racism in Society («Борющиеся с расизмом в обществе студенты») взбунтовались против дизайнеров компании, посчитав этот наряд культурной экспроприацией.

«Этот костюм подпитывает стереотип о том, что азиатская женщина — это соблазн и сексуальный объект для мужчин, и чаще всего для белых. А этот костюм еще и обозначили словом "сексуальный". Но гейши никогда не были проститутками, они развлекали совсем по-другому: своим пением, танцами, поэзией и беседами», — негодовали они.

К студентам подключились и пользователи соцсети Twitter.

«Просто напоминаю, что Хеллоуин — это тонны веселья! Но, пожалуйста… Использовать культурные традиции в качестве своего костюма — это невежество и унижение», — возмущались одни.

«Наряжаться гейшей — это культурная экспроприация, особенно в США — стране, в который исторически процветает ненависть к японцам», — поддержали другие.

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В мае новая сумка британско-марокканского бренда En Shalla, которую представил на своем сайте онлайн-ретейлер Antropologie, также вызвала волну возмущения среди палестинцев. Дизайнеры украсили пляжную сумку палестинским национальным узором, который обычно используется на мужских головных платках арафатках, популярных в арабских странах.

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