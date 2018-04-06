Итальянцы вспомнили о колониях и обидели чернокожих

Итальянский бренд Big Uncle раскритиковали за использование слова «колониализм», написанное на вещах из новой коллекции. Об этом сообщает Independent.

Писательница Мирель Харпер (Mireille Harper) написала петицию с требованием отозвать всю линейку одежды.

«Я не знаю, действительно ли Big Uncle откровенные расисты или они просто допустили ошибку. Однако они, кажется, понятия не имеют о том, какая травма нанесена цветным людям, и как общество до сих пор заставляет их с этим сталкиваться. Особенно в их родной стране, Италии, где предубеждения и расизм имеют место даже сегодня», — прокомментировала 23-летняя Харпер.

На момент публикации материала, свои подписи под петицией поставили 583 человека.

Представитель компании Big Uncle заявил, что коллекция не была создана для чествования кровопролитий и империализма. Он также добавил, что надпись «колониализм» на футболках никак не прославляет исторический период, а призывает людей задуматься над ним.

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