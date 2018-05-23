Палестинцы восстали против пляжной сумки из арафатки

Новая сумка британско-марокканского бренда En Shalla, которую представил на своем сайте онлайн-ретейлер Antropologie, вызвала волну возмущения среди палестинцев. Об этом сообщает Metro.

Дизайнеры En Shalla украсили пляжную сумку палестинским национальным узором, который обычно используется на мужских головных платках арафатках, популярных в арабских странах. «Смешивая традиционные марокканские техники с эстетикой современности, En Shalla предлагает коллекцию высококлассных аксессуаров, которые дополнят любой образ», — говорилось на сайте Antropologie в описании к продукту.

Многие пользователи Twitter были шокированы выбором Antropologie и назвали действия марки En Shalla культурной экспроприацией.

«Моя культура — не ваша сумка!» — писали одни.

«Antropologie не только экспроприирует символ палестинского сопротивления, но также каверкает фразу "Иншаллах" ("во имя Бога"). Сумка Иншаллах… Серьезно?» — возмутились другие.

Ретейлер Antropologie принес свои извинения и удалил сумку с сайта.

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

В апреле итальянский бренд Big Uncle раскритиковали за использование слова «колониализм», написанное на вещах из новой коллекции. Писательница Мирель Харпер (Mireille Harper) написала петицию с требованием отозвать всю линейку одежды. На момент публикации материала, свои подписи под петицией поставили 583 человека.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!