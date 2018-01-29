Ким Кардашьян заплела косы и оказалась расисткой

Американская телезвезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян показала в своей Instagram-истории видеозапись с новой прической — множеством тонких косичек.

Телеведущая назвала стиль «косичками, как у Бо Дерек». Дерек — белая американская киноактриса и модель Playboy, популярная в 1970-80-е годы. С такой прической она появлялась на экране в фильме режиссера Блейка Эдвардса «Десятка». Однако комментаторы указали, что это типичная африканская прическа, свойственная женщинам народа фульбе, и заподозрили Кардашьян в расизме и «присвоении чужой культуры» ('cultural appropriation').

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«Как мать троих чернокожих детей, Ким должна бы уже была научиться правильно разбираться с черной культурой. Ее поведение вызывает беспокойство», — отметил один из пользователей. Другой назвал телеведущую «культурной стервятницей» (culture vulture) и призвал «стыдиться своего поведения». Сама Кардашьян пока никак не отреагировала на критику.

Ким Кардашьян замужем за чернокожим американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом. В январе 2018 года у них родился третий ребенок — дочь, которую они назвали Чикаго.

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