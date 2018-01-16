В сети захотели стать помойкой Ким Кардашьян

Американская телезвезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян показала в своей Instagram-истории мусорные баки с логотипами Louis Vuitton. Пользователи сети разозлились и позавидовали телезвезде в Twitter.

«Помойки Ким одеваются лучше, чем я!» — возмутились юзеры. Другие же выразили уверенность, что баки стоят дороже, чем некоторые люди. Одни из комментаторов захотели стать помойкой Кардашьян.

«Дети по всему миру голодают, а у Ким Кардашьян мусорка от Louis Vuitton», — разозлило фото пользователя Yaraakm.

27 декабря прошлого года сообщалось, что Ким Кардашьян показала в своем Instagram подарки, полученные от мужа на Рождество. В коробке находились игрушка фирмы Walt Disney, носки adidas, наушники Apple, подарочные карты Netflix и Amazon, а также сертификаты на акции этих компаний. Эксперты издания HighSnobiety оценили стоимость полученных Кардашьян акций в сумму около 300 тысяч долларов.

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