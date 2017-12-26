Бузова закосила под Кардашьян и рэпера Face

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой ее волосы частично покрашены в синий цвет.
Под снимком она подписала, что за такую прическу ее теперь никто не выгонит из дома, потому что она сама по себе. Также на ней надета толстовка с логотипом Gucci. В комментариях пользователи отметили, что певица повторила за американской телезвездой Ким Кардашьян, которая на днях тоже перекрасила волосы в голубой цвет.
Подавляющее число комментаторов также сравнили Бузову с рэпером Face, который рассказывает о своей любви к модному дому Gucci в своих треках. «Ооооооо, тут ты точно фейс», — сообщил sadness_97_. Другие юзеры поддержали его и посмеялись над внешним видом телеведущей.
«Зачем фейса выкладывать в свой инстаграм?», — пошутил еще один пользователь.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян появилась на публике, полностью одетая в голубое с волосами в цвет одежды.