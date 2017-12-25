Кардашьян поголубела ради мужа

Телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике, полностью одетая в голубое. Таким образом она решила поддержать новую лимитированную коллекцию кроссовок своего мужа Канье Уэста Yeezy Boost 350 v2 Blue Tint, сообщает Vogue.

Знаменитость надела овчинный бомбер, бюстье, трикотажные тренировочные брюки и остроносые ботильоны на шпильке, выдержанные в холодном голубом оттенке, который был выбран Уэстом для очередного релиза разрабатываемой совместно с adidas линейки. В соответствующий голубой оттенок были выкрашены даже волосы знаменитости.

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Каждый новый релиз модели Yeezy Boost, ставшей одной из самых популярных марок кроссовок уходящего года, вызывает покупательский ажиотаж. Модель Blue Tint появилась в продаже в середине декабря 2017 года.

При этом, как считает издание HighSnobiety, первое место в списке самых популярных кроссовок 2017 года получили кроссовки, созданные в коллаборации Virgil Abloh и Nike Air Jordan 1. Отмечается, что их появление стало главным событием года для сникерхедов. Обувь соединила в себе силуэты трех брендов: Nike, Converse и Jordan.

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