Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту

В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком Мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом в субботу, 17 ноября, передает телеканал «360».

Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.

Судя по снимкам, публикуемым в соцсетях, толпа собралась возле магазина еще затемно и стоит там до сих пор.

#flagman #km20yeezy #km #raffle A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 17, 2017 at 10:45am PST

#ХуYeezy A post shared by Next Generation (@leito88_leito88) on Nov 18, 2017 at 4:04am PST

Победители розыгрыша выкладывают фотографии с только что приобретенными кроссовками. Некоторые из них в шутку прикладывают их к уху, подобно смартфону.

#yellowyeezy #кузнецкиймост A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 18, 2017 at 2:17am PST

3 ноября в сети появились объявления о продаже мест в очереди за iPhone X, который появился в магазине в тот же день. За такую экзотическую услугу просили заплатить до 125 тысяч рублей, притом что сам гаджет стоит 80 тысяч.