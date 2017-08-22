Около посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

Желающие получить американскую визу выстроились у посольства США на Новинском бульваре в Москве, сообщает РИА Новости.

Вторник, 22 августа, — это последний день перед более чем недельным перерывом в выдаче виз. Отмечается, что в очереди стоят как те, кто пришел на собеседование, так и граждане, получающие готовую визу.

В понедельник, 21 августа, США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России на период с 23 августа по 1 сентября. Затем данная процедура возобновится, но только в Москве. После этого россиянам придется три месяца ждать вызова на собеседование в посольство США в Москве для оформления туристической визы. Эти меры объяснили решением властей РФ сократить число сотрудников дипмисии США в стране.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников.