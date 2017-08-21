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Эксперты признали трудности с получением виз в США до приостановки их выдачи

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С получением россиянами виз в США начали возникать серьезные проблемы еще до введения американцами новых правил оформления данных документов. Об этом говорится в пресс-релизе туроператора BSI Group, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 21 августа.

Как заявила сотрудница компании Ирина Наумова, непростая ситуация сложилась в 2017-м для россиян, планировавших образовательные туры в Соединенные Штаты. «Запросы на учебные программы в США шли довольно активно, но не все клиенты смогли попасть на обучение, потому что срок оформления американской визы в этом году был излишне растянутым», — отметила Наумова.

По словам специалиста, в апреле записаться на интервью в посольство США в Москве можно было только на конец июля, в мае — на середину августа. Из-за этого часть студентов, обратившаяся в BSI Group весной, не смогла прибыть в Америку этим летом.

Представитель BSI Group в Санкт-Петербурге Елена Григорьева также говорит, что сроки оформления виз в эту страну в 2017-м нельзя было назвать короткими. Ожидать собеседования в посольстве приходилось месяц и более, подчеркнула эксперт. Она добавила, что сложившаяся ситуация негативно скажется на потоке гостей из России в США.

Ранее в понедельник стало известно, что россиянам придется порядка трех месяцев ожидать вызова в американское посольство в Москве для получения разрешения на въезд с туристической целью.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России на период с 23 августа по 1 сентября. Затем данная процедура возобновится, но только в Москве. Эти меры объяснили решением властей РФ сократить число сотрудников дипмисии США в стране.

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