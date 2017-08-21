Эксперт предрекла увеличение сроков выдачи виз в США для россиян до полугода

Новые правила выдачи неиммиграционных виз в США для россиян серьезно увеличат сроки оформления разрешения на въезд. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает «Интерфакс».

Такое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она предполагает, что время выдачи виз может растянуться до полугода.

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Тюрина также прогнозирует, что данные меры существенно снизят турпоток из России в Соединенные Штаты. В частности, сильнее всего сократится число отправляющихся в Америку с Дальнего Востока, полагает специалист.

«Оттуда есть прямое авиасообщение с США, но, конечно, мало кто теперь захочет сначала лететь через всю страну в Москву за визой», — пояснила пресс-секретарь РСТ.

Тюрина напомнила, что прежде записаться на собеседование для получения разрешения на въезд в США можно было в консульстве в любом регионе РФ, независимо от места жительства. «Например, москвичи нередко оформляли визы в Санкт-Петербурге, где очередь всегда была меньше и можно было записаться быстрее», — сказала Тюрина.

Ранее в понедельник стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России на период с 23 августа по 1 сентября. Затем оформлять подобные документы начнут только в Москве. Такие меры приняты в связи с решением российских властей сократить численность персонала дипмиссии США.

