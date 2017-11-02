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В Москве жаждущих первыми купить iPhone X согреют в автобусе

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Для обогрева людей, стоящих на Тверской в очереди за новым iPhone X, предоставлен один автобус. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в «Мосгортрансе».

«Неважно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — пояснил собеседник агентства.

Как отмечает «Москва», возле магазина также установят тепловые пушки и кофемашины.

Продажи iPhone X в России официально стартуют утром 3 ноября. Очередь у флагманского магазина re:Store на Тверской начала собираться еще 30 октября.

27 октября начался предзаказ на iPhone X. Возможность оформить заказ открылась в 10:10 по московскому времени 27 октября (хотя была запланирована на 10:01). В 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2-3 недели», к 10:20 — «отправка: 4-5 недель».

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