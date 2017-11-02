Россияне выстроились в очередь за iPhone X за день до старта продаж

Российские покупатели начали выстраиваться в очередь за iPhone X за день до начала продаж. Так, возле магазина на Тверской улице она уже насчитывает более 500 человек, пишет в Twitter блогер Анатолий Капустин.

В 1:40 по московскому времени Капустин написал, что встал в очередь и оказался 187-м в списке желающих приобрести новый iPhone. Примерно в 11 утра, по оценкам блогера, возле магазина стояло больше 500 человек.

Продажи iPhone X в России начнутся одновременно с другими странами «первой волны» (США, Великобритания и прочие), а именно 3 ноября в 8 часов утра по московскому времени. Стоимость смартфона начинается от 80 тысяч рублей.

27 октября начался предзаказ на iPhone X. Возможность оформить заказ открылась в 10:10 по московскому времени 27 октября (хотя была запланирована на 10:01). В 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2-3 недели», к 10:20 — «отправка: 4-5 недель».