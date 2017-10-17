Apple выпустила рекордно мало iPhone X

Первая партия iPhone X отправлена поставщикам. Она насчитывает всего 46,5 тысяч устройств, сообщает 9to5mac.

По словам источника, смартфоны отгружены из Китая и отправлены в ОАЭ и Нидерланды. Соответственно, до начала продаж 3 ноября будет отправлено еще несколько партий. Низкие показатели могут быть связаны с нехваткой компонентов для камеры TrueDepth, из-за чего в день производилось менее 10 тысяч смартфонов.

Такая партия является рекордно низкой для Apple. Так, первая партия iPhone 8 составляла более 900 тысяч смартфонов. Аналитики уверены, что даже если компании удастся произвести к началу продаж миллион смартфонов, их не хватит на всех желающих, что породит дефицит.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте, даже если владелец смартфона наденет головной убор.