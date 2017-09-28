Apple предупредила о неожиданных свойствах Face ID

Apple рекомендует не использовать систему распознавания лиц в новых смартфонах iPhone X пользователям младше 13 лет, сообщается в руководстве по безопасности для Face ID, опубликованном компанией.

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В корпорации заявляют, что уникальные особенности внешности человека формируются до 13 лет. Также Apple рекомендует с осторожностью использовать Face ID тем, у кого есть братья и сестры, в особенности — близнецы, в этом случае при разблокировке iPhone X не исключены ложные срабатывания.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.