Минус почка

12 сентября Apple провела свою ежегодную большую презентацию. На ней представили новые iPhone, один из которых стоит больше тысячи долларов — правда, в максимальной комплектации. Не обошлось и без других, куда менее интересных, но премиальных девайсов — показали новые Apple Watch, приставку Apple TV и другие аксессуары. Чем удивляла Apple в этом году — разбиралась «Ленты.ру».

Представили два новых iPhone

Рассказ про iPhone, по традиции, начался с предыстории. «Первый iPhone навсегда изменил мир… За эти десять лет мы добавляли все больше и больше инноваций» и вот это все, что мы и так не раз слышали. Перед главным анонсом — iPhone X — компания показала улучшенные версии прошлогодних «семерок». По факту, это iPhone 7s, однако в компании решили дать ему новый порядковый номер. И не просчитались.

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iPhone 8 получил заднюю крышку из стекла, а также обзавелся беспроводной зарядкой. Осуществляется она по стандарту Qi, который известен уже всем обладателям Android-устройств. По утверждениям Фила Шиллера, компания использовала самое прочное стекло из возможных, но выглядит такое решение все равно менее надежно, чем старый-добрый алюминий. В остальном аппараты на глаз ничем не отличаются.

Главное отличие заключается в новом железе и камере. Так, был представлен шестиядерный процессор Apple A11 Bionic. Вот что о нем говорят представители Apple: «два ядра производительности работают на 25 процентов быстрее, чем у процессора A10 Fusion, а четыре ядра эффективности — на 70 процентов быстрее». Остается догадываться что это может значить, но, наверное, смартфоны стали быстрее.

Камера осталась с прежним разрешением в 12 мегапикселей, но улавливает больше света и быстрее фокусируется. Она теперь может снимать видео в 4К с 60 fps и FullHD с 240 fps. Однако главные особенности заключаются в улучшенном портретном режиме. Благодаря анализу световых отражений система научилась лучше определять границы объекта в фокусе. Также появились фильтры, позволяющие затемнить фон.

Старт продаж iPhone 8 и 8 Plus назначен на 22 сентября (в том числе и в России). Смартфон будет доступен в версиях на 64 и 256 гигабайт по цене от 57 тысяч рублей. Цветовая палитра сократилась с пяти до трех вариантов: черный, серебряный и медный (некая смесь золотого и розового)

One more thing — iPhone X

Как и предсказывали инсайдеры полгода назад, Apple все же выпустила iPhone с безрамочным 5,8-дюймовым дисплеем. Необходимо добавить, что читается iPhone X как «айфон десять». По размерам он немного больше обычного iPhone 8. У смартфона нет кнопки Home, а OLED-экран занимает практически всю фронтальную панель. Единственный нюанс — прорезь в верхней части дисплея под динамик, камеры и сенсоры.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images 1 /5

На смену Touch ID Apple пришел сканер лица Face ID. В Apple утверждают, что этот способ гораздо безопаснее, работает при любом свете и срабатывает быстрее сканера отпечатков пальцев. Пока непонятно, насколько это правдиво, так как даже на презентации Крейг Федериги не смог с первого раза разблокировать смартфон. И еще кое-что — смартфон работает на два часа дольше iPhone 7.

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Его камера превосходит имеющуюся у iPhone 8, и оба модуля имеют оптическую стабилизацию. Также у объектива с двукратным зумом выше светосила. Особого внимания заслуживает и то, что фронтальная камера теперь тоже умеет делать фото в портретном режиме. В остальном он не отличается от двух других новинок: тот же процессор, та же беспроводная зарядка.

Особое внимание уделили анимированным эмодзи, которые повторяют движения головы за пользователем. Теперь можно отправлять друзьям сообщения от лица петуха или фекальной эмодзи, но доступно это лишь в iMessage.

В России появятся в ноябре по неслыханной цене

Продажи iPhone X стартуют немного позже iPhone 8 — 3 ноября 2017 года. Версия на 64 гигабайта будет стоить 80 тысяч рублей, а на 256 — 92 тысячи. Никакой модификации с 512 гигабайтами, как в случае с iPad Pro, в Apple не предусмотрели.

Россия наконец включена в страны «первой волны», поэтому новый iPhone здесь можно будет купить без задержек. Выйдет он лишь в черном и белом цветах.

Показали Apple Watch с «совершенно новым дизайном»

Презентация нового поколения умных часов началась с трогательного ролика, снятого при участии людей с ограниченным возможностями. Они рассказали о своей любви к Apple Watch, как они помогают им «становится лучшими версиями себя» и как много у них полезных функций.

Корпорация по-прежнему пытается сделать собственные часы лучшим другом ЗОЖника, но проблема в том, что большинство их фишек не заботят большинство пользователей. В довесок всем нововведениям watchOS 4, часы теперь анализируют сердцебиение пользователя. Они научились определять аритмию и подсказывают, что еще не поздно сходить ко врачу. Разработано это совместно со Стэнфордским университетом. Система станет доступна 19 сентября.

Фото: Stephen Lam / Reuters 1 /3

Также показали новое поколение Apple Watch. Они остались в том же корпусе и единственное внешнее отличие — красная точка на Digital Crown. А в плане начинки они получили LTE-модуль с виртуальной СИМ-картой и теперь могут работать независимо от смартфона. Новый процессор и отслеживание еще большего числа активностей прилагается. Ну и ремешки, еще больше ремешков.

Много мелких анонсов

Не обошлось и без новой приставки Apple TV с поддержкой 4К и HDR. Сперва, правда, Эдди Кью объяснил что же это такое и почему 4К с HDR лучше FullHD без оного. В довесок ко всему показали новую игру Sky, которая очень напоминает PS4-эксклюзив Journey. Продажи начнутся 22 сентября по цене от 13,5 тысяч рублей. Более ничего особенного про Apple TV не было.

Аккурат к появлению беспроводной зарядки в новых смартфонах, Apple анонсировала специальный аксессуар AirPower. Эта площадка позволит одновременно заряжать iPhone 8 (или Х), Apple Watch и наушники AirPods без проводов. Цена и другие детали оглашены не были. Известно лишь, что появится она в следующем году. Вместе с тем показали и новых кейс для AirPods с беспроводной зарядкой и немного переработанным дизайном, но и тут обошлось без всяких подробностей. Наконец, объявили дату выхода iOS 11 — 19 сентября.