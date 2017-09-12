Apple представила iPhone X

Apple анонсировала выпуск iPhone X с безрамочным экраном. Корпорация ведет прямую трансляцию презентации на собственном сайте.

Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек. В верхней части фронтальной панели расположена прорезь под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры.

Для разблокировки в Apple разработали технологию распознавания лица. В компании утверждают, что это самый безопасный способ защиты и iPhone X практически невозможно взломать. Также с помощью Face ID можно осуществлять платежи, так как она имеет поддержку Apple Pay.

Оба модуля основной камеры получили оптическую стабилизацию, как у Samsung Galaxy Note8. Основной сенсор имеет апертуру f/1.8, а второй с двукратным зумом —f/2,4. У iPhone 8 эти показатели составляют f/1.8 и f/2.8 соответственно.