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Без черенка

Убийца iPhone оказался лопатой со стилусом

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Фото: Drew Angerer / Getty Images

Пока КНДР мастерит свою водородную бомбу, в Южной Корее производят смартфоны. Причем не абы какие, а за 70 тысяч рублей со стилусом и огромным экраном. Учитывая прошлогодний провал Note7, к новому флагману компании было приковано невиданное ранее внимание. «Лента.ру» протестировала Samsung Galaxy Note8 и рассказывает обо всех особенностях аппарата.

Больше некуда

Серия Note — одна из первых линеек смартфонов с большими экранами. Оригинальная модель 2011 года располагала дисплеем 5,3 дюйма, что сейчас уже кажется вполне себе компактно. Напомним, что у iPhone в то время экран был всего 3,5 дюйма. Но смартфонам все равно не сопутствовал ошеломительный успех, так как они позиционировались как аппараты «для энтузиастов».

Сейчас Samsung дошла до отметки в 6,3 дюйма и утверждает, что этот телефон — для истинных ценителей серии Note. Соотношение сторон экрана 18,5 на 9, за счет чего корпус узкий, но высокий, и по этому показателю он обгоняет iPhone 7 Plus. Более острые углы, чем у Samsung Galaxy S8, придают аппарату сходство с кирпичом или каким-то веслом, которым можно отбиваться от недругов.

В остальном же это типичный Samsung 2017 года. Корпус выполнен из стекла и глянцевого металла, благодаря чему выглядит строго и монолитно. Кнопка блокировки находится на правой грани, качелька громкости — на левой. Ниже — кнопка вызова Bixby, о которой вспоминаешь, только если промахиваешься мимо клавиши понижения громкости.

Спереди же все предельно лаконично — виднеются лишь динамик, светодиод, камеры и сенсоры. Никаких логотипов Samsung и прочих пошлостей. Поэтому сходу отличить Note8 от S8 непосвященному человеку непросто. У них и габариты схожие, и единая концепция дизайна. Единственное, что выдает в Note новинку, — более острые углы, но вообще оба смартфона выглядят как черные прямоугольники без опознавательных знаков.

Самое ужасное начинается, когда смотришь на нижний торец. Каждый порт, разъем и прорезь расположены абсолютно наугад. Mini-Jack и USB Type-С идут вдоль одной оси, микрофон — вдоль другой, динамик еще где-то неподалеку. Пластиковые вставки и стилус также воткнули просто так, и в Samsung, похоже, даже не пытались сделать это симметрично.

На задней крышке — модуль двойной камеры. Рядом с ней — вспышка, пульсометр (да, Samsung продолжает его устанавливать). Еще дальше — сканер отпечатков пальцев, который тоже поставили куда пришлось. Плюсом этой конструкции можно назвать то, что в Samsung не стали копировать чужие решения и сотворили оригинальный дизайн, в то время как другие компании просто копируют iPhone (привет Oppo и Xiaomi).

В плане эргономики Note8 ужасен (как и любой огромный смартфон). Управляться со смартфоном таких размеров трудно даже пользователю iPhone 7 Plus. При попытке выполнить практически любую операцию одной рукой телефон необходимо перекладывать и изгибать кисть. Этот дискомфорт начинается с попытки разблокировать телефон и не заканчивается никогда. Но это по сравнению с другими, более компактными устройствами. При таких габаритах на Note8 еще можно печатать одной рукой, что уже достойно похвалы. В общем, среди фаблетов у Note8 просто нет конкурентов.

Поспевая за Apple

Note8 — первый смартфон Samsung с двойной камерой. Оба сенсора имеют разрешение 12 мегапикселей и работают по такому же принципу, как у iPhone. То есть у одной камеры апертура f/1.7 и стандартное фокусное расстояние, у второй — f/2.4 и двукратный зум. Но главная особенность здесь в том, что у обеих камер есть оптическая стабилизация (OIS). Это решающий фактор при сравнении Note8 с конкурентами.

Сами по себе снимки на iPhone и Note отличить довольно трудно. Все тонкости — в том, как их обрабатывает система. Бывают случаи, когда у iPhone постобработка выходит лучше, а бывает и наоборот, поэтому сравнивать фотографии — пустая трата времени. Даже в темное время суток оба аппарата отрабатывают на высшем уровне.

Но когда дело доходит до второй камеры, Samsung достигает какого-то недостижимого уровня. Причем не просто потому, что картинка плавная и не дергается благодаря стабилизации. При съемке в темное время суток случайное дрожание рук гарантированно смазывает фотографию на iPhone, а на Note8 такой проблемы нет в принципе.

Это же относится к портретному режиму. На iPhone риск получить размытый кадр возрастает с ухудшением освещения, а в Samsung с этим недостатком справились, просто добавив OIS. Другой вопрос в том, насколько качественно работает этот эффект размытия. И ответ будет не в пользу Note, так как это новая для Samsung технология. У Apple был целый год, чтобы наладить работу портретного режима, поэтому iPhone в огромном отрыве.

Приятный бонус и в том, что Samsung сохраняет сразу два снимка в портретном режиме. Первый, собственно, с размытым фоном, а второй — сделанный на основной сенсор. У iPhone сохраняются два одинаковых кадра, на один из которых наложен эффект размытия. Таким образом, даже если сделать красивый портрет не удалось, можно попытать счастья с полноразмерным снимком на широкоугольную камеру.

Разрешение фронтальной камеры — восемь мегапикселей. Ничего особенного не выделить, кроме светосилы f/1.7, прямо как у основного модуля. Различные «улучшалки» лица, которые работают по умолчанию, порой превращают кожу в пластилин и замазывают слишком много деталей. В остальном же это просто неплохая фронталка.

Вышли за рамками

В плане технических характеристик у Note8 все хорошо. Он построен на таком же, как у S8, восьмиядерном процессоре Exynos 8895 (в США — Snapdragon 835), оперативная память — шесть гигабайт. Даже по опыту S8 было понятно, что процессор отличный — он легко запускает даже самые тяжелые приложения и не перегревается. Уменьшение объема аккумулятора с 3500 (у S8) до 3300 миллиампер-часов не сказалось на времени работы смартфона. Сбалансированный режим производительности обеспечивает около шести часов работы экрана. Таким образом, автономности хватит на целый день.

Но вот потуги Samsung привнести инновации увенчались провалом. В Samsung продолжают заострять внимание на том, что стилус — это ключевая фишка Note. На презентации перечислению нововведений S-Pen отводилось много времени, что подчеркивает его значимость. Можно рисовать заметки на заблокированном экране, отправлять сообщения с рукописным текстом, на лету переводить текст. Но в суровой реальности ты практически сразу забываешь о его существовании и лишь изредка щелкаешь его кнопкой, словно ручкой.

Тема с изогнутым экраном также не получила разумного развития. На главном экране по-прежнему висит флажок, потянув за который вызываешь дополнительное меню. Там можно поставить ярлыки приложений, контакты и даже запустить линейку с компасом. Однако кто-то вообще испытывал необходимость измерять расстояние смартфоном или запускать приложения из дополнительного окна, когда они и так есть на главном экране?

С новыми системами защиты тоже удивительно. Единственный надежный способ, кроме ПИН-кода и пароля, — это сканер отпечатков. Но его разместили практически в самом верху задней крышки, поэтому дотягиваться до него — то еще удовольствие. Сканеры лица и сетчатки, в свою очередь, неудобны и крайне уязвимы: для их взлома достаточно обычной фотографии.

Работает смартфон на Android 7.1.1, поверх которого установлена фирменная оболочка Samsung. В компании давно избавились от наследия TouchWiz, и теперь за их прошивку даже не стыдно. Убрали массу ненужных программ, благодаря чему «из коробки» аппарат работает быстро и без тормозов. Особого внимания заслуживает то, что на Note8 отлично смотрится лаунчер от Google Pixel.

***

Вопрос о том, зачем вообще нужен Note8, когда есть Galaxy S8, до сих пор остается без ответа. За исключением нескольких нюансов, это точная копия смартфона полугодовалой давности. Но, несмотря на это, аппарат получился более чем достойный. У него приятный внешний вид, лучшие на рынке экран и камера, а также производительность, которой хватит на несколько лет вперед.

Но будут ли Note8 покупать за 70 тысяч рублей? Скорее всего, его приобретут те самые «фанаты», для которых и делался аппарат, а обычных пользователей отпугнет цена. Всем остальным с головой хватает почти таких же Galaxy S8+ за 40-50 тысяч рублей, тем более что в продаже есть версия S8 с шестью гигабайтами оперативной памяти. Двойная камера — это, конечно, хорошо, но не стоит это разницы в 20 тысяч рублей.

Влад Массино

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