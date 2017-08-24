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Между первой и второй

Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone

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Galaxy Note 8
Galaxy Note 8
Фото: Drew Angerer / Getty Images

За несколько недель до презентации Apple Samsung показала свой ответ новому iPhone — Galaxy Note8. На этот раз корейская компания не пыталась удивить инновационными решениями и выпустила, по сути, просто немного другой Galaxy S8. Корреспондент «Ленты.ру» посетил презентацию и рассказывает, чего же на самом деле стоит Samsung Galaxy Note8.

По традиции Samsung показывает очередного «убийцу iPhone» в Нью-Йорке. И в этот раз презентация прошла аккурат за несколько недель до того, как в игру вступит Apple.

Началось же мероприятие с трогательного ролика, посвященного многострадальному Galaxy Note 7. На видео фанаты делятся впечатлениями и эмоциями от самого взрывного смартфона 2016 года. Ход интересный, и хочется надеяться, что подобное не повторится.

Прежде чем похвастаться смартфоном, Samsung обратилась к статистике. И с цифрами рассказала, почему у корейского гиганта все хорошо, а у конкурентов — не очень. Вдобавок ко всему выяснилось, что у линейки Note есть преданная фан-база. А стилус, который в самой компании предпочитают именовать электронным пером, и вовсе любим даже ярыми ненавистниками Samsung.

Пока тронутая происходящим публика приходила в себя, а ушлые издания приступили к публикации заранее написанных статей про новинку, Samsung сподобилась показать то, ради чего все собрались, — Galaxy Note 8. И без написанных под эмбарго статей и тонн снятых роликов ничего бы изменилось, ведь вся информация о телефоне уже была слита в сеть пару месяцев назад. Хотя остались и те, для кого новенький аппарат стал настоящей неожиданностью.

Большой брат Galaxy S8 все такой же безрамочный. На первый взгляд, от полугодовалого «убийцы iPhone» его отличает лишь диагональ экрана: 6,3 дюйма с разрешением 1440x2960 пикселей. А в остальном это все тот же изогнутый безрамочный дисплей с соотношением сторон 18,5:9.

Но есть нюанс! В сравнении с S8+ (6,2 дюйма) смартфон стал выше на три миллиметра и шире на один. Говорят, что он идеально лежит в руке, но первое впечатление свидетельствует о противоположном. Note 8 огромен, и у него более острые углы. Поэтому управлять им одной рукой, кажется, невозможно.

Вся презентация прошла под знаком одного большого и важного вопроса: чем Note 8 отличается от S8, почему принадлежит к другой линейке и выходит на полгода позже? К примеру, у смартфона точно такой же восьмиядерный процессор Exynos 8895 (в США — Snapdragon 835), но четыре гигабайта оперативной памяти превратились в шесть. В то же время этот чип отлично себя показал, а его производительности с избытком хватает для всех задач, так что минусом такое решение назвать никак нельзя.

Внешне смартфон заимствует концептуальные решения S8. Разве что углы стали менее скругленными, поэтому и смартфон ощущается как более строгий и «квадратный». Корпус выполнен из стекла и металла с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Никаких кнопок на фронтальной панели нет, поэтому непосвященный человек разницы между Note 8 и S8 попросту не заметит: два вытянутых прямоугольника с загнутыми экранами без опознавательных знаков.

Не смогли в Samsung отказаться и от гениального решения со сканером отпечатков пальцев возле камеры. Из-за увеличившихся габаритов тянуться к нему еще сложнее, поскольку находится эта система из камер, вспышки и сенсора у самого верха задней крышки. К тому же у сканера нет никаких выступов, так что нащупать его тяжело. В общем, производитель явно пытается сказать: забудьте уже про отпечатки, у нас есть сканер лица и радужки глаза.

В копилку таких «удачных» решений можно добавить и отдельную кнопку для вызова голосового ассистента Bixby, которая расположена прямо под качелькой громкости на левой грани. Этот «убийца Siri», как и прежде, ничего не умеет, да и говорит пока только на корейском и английском. В результате большинство пользователей либо сразу забудут про него, либо повесят на эту кнопку, к примеру, Google Now.

Примечательно, что объем аккумулятора — всего 3300 миллиампер-часов, что меньше чем у S8+. Возможно, в компании решили перестраховаться после истории с Note 7 и сделать все максимально безопасным. В наличии беспроводная зарядка, быстрая зарядка, а также режим экономии энергии. С учетом того, как долго живет S8+, такие изменения не сильно затронут автономность аппарата.

Главное нововведение — двойная камера, которую ожидали еще весной в S8. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей и работают точно так же, как в iPhone 7 Plus. То есть одна из камер — широкоугольная с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другая — телефото с апертурой f2.4, обеспечивающей двукратный зум. К тому же оба модуля — с оптической стабилизацией. Несмотря на все шутки, Samsung скопировала возможности размыть фон, как на iPhone. Но в случае с Note 8 сохраняется сразу два снимка — обычная фотография с широкоугольного модуля и обрезанная с размытым фоном.

Несколько раз Samsung пыталась уязвить Apple. Сперва компанию Кука раскритиковали за отсутствие стабилизации в двойной камере и показали, насколько Note 8 лучше снимает в движении. Не обошлось и без подколки по поводу разъема для наушников. Шутка была встречена бурными аплодисментами, хотя добрая половина зала сидела с iPhone 7.

Львиная доля презентации была посвящена док-станции Samsung DeX, которую представили еще на анонсе Galaxy S8. Ничего нового касательно нее не показали, а лишь напомнили о ее существовании. Аналогичная ситуация с Bixby и стилусом S Pen, о которых тоже долго рассказывали.

Продажи смартфона стартуют в середине сентября по цене 70 тысяч рублей. Будет доступно четыре цвета: черный, серебряный, золотой и синий. Единственная версия Galaxy Note 8 имеет 64 гигабайта накопителя с поддержкой карт памяти microSD до 256 гигабайт. Кроме того, владельцы Note 7 смогут получить скидку на новый смартфон, хотя непонятно, распространяется ли это на Россию.

***

На вопрос о том, чем же все-таки отличается Note 8 от S8, получить ответ так и не удалось. У нового смартфона больше оперативной памяти, двойная камера и стилус. Но выглядит это все как неуверенная попытка улучшить прошлую модель, а не отдельное устройство. Внешне они практически одинаковые, похожие дисплеи и те же проблемы. По ощущениям, именно таким изначально должен был быть S8, но многие фишки из него убрали, чтобы оставить для осеннего релиза.

Никто до сих пор не может внятно объяснить, зачем нужны такие большие телефоны с экранами 18,5:9. Они смотрятся футуристично, эффектно, но пользоваться ими нереально из-за того, что экран получается вытянутым. Поэтому на данный момент идеальным представителем этого сегмента безрамочных аппаратов следует признать обычный S8 c диагональю 5,8 дюйма.

Влад Массино (Нью-Йорк)

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