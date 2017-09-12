iPhone X полюбили за анимированную какаху и разблокировку лицом

Пользователи сети поиронизировали над новым iPhone X, особо отметив функцию разблокировки смартфона лицом Face ID.

Кроме того, юзеры посмеялись над анимированными эмодзи, среди которых затесались фекалии. Некоторые отметили, что именно ради этого и стоит покупать новый гаджет.

Apple представила iPhone X во время презентации в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек. В верхней части фронтальной панели расположена прорезь под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры.

Для разблокировки в Apple разработали технологию распознавания лица. В компании утверждают, что это самый безопасный способ защиты и iPhone X практически невозможно взломать.

Также Apple представила смартфоны iPhone 8 и 8 Plus, а также новое поколение часов Apple Watch.