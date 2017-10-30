Apple уволила инженера за видео об iPhone X

Сотрудник Apple был уволен после того, как его дочь записала видео с iPhone X до начала продаж смартфона. Блогерша Брук Питерсон объяснила, что таким образом ее отец нарушил правила компании.

Девушка рассказала в новом ролике, что не ожидала такой популярности ее видео. На нем она в новом кампусе Apple показывает iPhone X, отмечая, что это смартфон ее отца. Она добавила, что удалила ролик по первому же требованию Apple. Однако после этого отцу Брук пришлось принести письменные извинения корпорации, а затем он был уволен.

Сама блогерша считает такое решение несправедливым. По ее словам, на YouTube можно найти много роликов с iPhone X и ее видео ничем от них не отличается.

В свою очередь The Verge полагает, что Питерсона уволили из-за QR-кодов, предназначенных для разработчиков, и кодовых названий моделей устройств, которые можно было заметить в видео. Вместе с этим на территории кампуса Apple строго запрещены съемки.

В корпорации не комментировали увольнение сотрудника.