В штанах Тима Кука снова заметили новый iPhone

Тим Кук посетил Оксфордский университет на открытии зоны для стартапов студентов The Foundry. Во время выступления главы Apple пользователи сети заметили, что из кармана его брюк засветился iPhone X, продажи которого еще не начались.

В рамках мероприятия Кук рассказал о начале своей карьеры и сложностях, с которыми столкнулся во время поиска работы. Он также вспомнил, что в 1998 году, когда он только попал в Apple, Стив Джобс «уволил всех, кто на него тогда работал». Только после этого Кук понял, что его жизнь нормализовалась.

В конце августа Тим Кук опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов Apple в Цинциннати (США). Многие пользователи социальных сетей предположили, что в кармане штанов главы корпорации находится новый iPhone.

Продажи iPhone X начнутся в России 3 ноября по цене от 80 тысяч рублей. Аппарат получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой, беспроводной зарядкой и системой распознавания лиц Face ID.