Рэпер L'One назвал лучшие кроссовки года

Российский рэпер L'One (настоящее имя — Леван Горозия) рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о событиях в уличной моде, которые наиболее поразили его в уходящем году.

«Что касаемо кроссовок, для меня в этом году главное — это возвращение Air Max 97, а один из лучших релизов — коллаборация с английским рэпером Skepta», — сказал Горозия.

Фото: Nike

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В то же время рэпер признал, что «больше шума, конечно, наделал Вирджил Абло с коллаборацией Nike x Off White». Кроме того, Горозия удивился «засилью фейка» и тому, что «в погоне за хайпом люди скупают весь Alibaba».

Модель Air Max 97 разработана дизайнером Кристианом Трессером и выпускалась с осени 1997-го до весны 1998 года. Вдохновением для характерного силуэта послужили японские скоростные «поезда-пули». К 20-летнему юбилею модели она была вновь запущена в производство.

32-летний L’One — резидент лейбла Black Star. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка «Гравитация» вышла в 2016 году.

Американский дизайнер Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off White. Он был личным стилистом рэпера Канье Уэста.

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