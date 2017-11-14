Рэпер L’One выступит вместе с симфоническим оркестром

Российский хип-хоп-исполнитель L’One (настоящее имя — Леван Горозия) выступит в Москве в концертном зале Крокус Сити Холл. Вместе с рэпером на сцену выйдет симфонический оркестр, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 ноября.

«В этот день будет задействовано порядка 45 музыкантов, а может, даже и больше. Я в первый раз в своей практике буду работать совместно с двумя барабанщиками, двумя гитаристами, двумя клавишниками, и, конечно, самим оркестром», — рассказал L’One.

Отмечается, что концерт состоится 19 ноября.

32-летний L’One — резидент лейбла Black Star. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка, «Гравитация», вышла в 2016 году.