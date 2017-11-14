Макаревич рассказал об интимных отношениях в «Машине времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в нецензурной форме предложил поклонникам группы перестать спрашивать про Крым и замену клавишника Андрея Державина. Он написал в Facebook, что отношения в музыкальном коллективе — порой необъяснимая вещь.

«Группа — это особенное объединение, отношения музыкантов в ней очень близкие, почти (господа гусары, молчать!) интимные. Представьте себе, что жила много лет семья — и вдруг разбегается. Да они сами себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат — признавайтесь, это вы из-за Крыма?» — возмутился Макаревич.

Материалы по теме «Терпеть не могу самоанализ» Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»

«И если вы к нам хорошо относитесь — ради Бога, ********** [отстаньте]», — добавил исполнитель.

Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин 13 ноября объяснил, что в группе решили заменить клавишника из-за грядущих украинских гастролей. По его словам, Служба безопасности Украины закрыла Державину въезд в страну из-за того, что музыкант в 2014 году подписал письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Крыму. Чернин не подтвердил, что Державин покинет коллектив навсегда, подчеркнув, что «никакие решения не приняты».