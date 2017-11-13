Замену клавишника «Машины времени» объяснили украинскими гастролями

Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин объяснил, что в группе решили заменить клавишника из-за грядущих украинских гастролей. Его слова передает «Комсомольская правда» в понедельник, 13 ноября.
«Андрей Державин не летит в украинский тур — это уже можно озвучить. Поскольку ясно, что есть запрет СБУ (Служба безопасности Украины закрыла музыканту въезд на территорию страны — прим. «Ленты.ру»), понятно чем мотивированный», — подчеркнул Чернин.
Он добавил, что не может подтвердить информацию об уходе Державина из «Машины времени», «потому что никакие решения не приняты».
Отмечается, что Державин в 2014 году подписал письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.
Ранее в понедельник Макаревич назвал ерундой версию о том, что Державин уходит из группы из-за поддержки присоединения Крыма к России.
В 2015-м Чернин рассказал, что в группе произошел раскол из-за разной позиции музыкантов по Крыму. Державин и директор коллектива Владимир Сапунов, по его словам, выступили за присоединение полуострова к России, тогда как бас-гитарист Александр Кутиков и Макаревич поддержали Украину.