Макаревич назвал ерундой сообщение об уходе клавишника из-за Крыма

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал сообщения об уходе из коллектива клавишника Андрея Державина. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 13 ноября.

По его словам, замена участника не связана с политическими разногласиями. Макаревич назвал ерундой версию о том, что музыкант уходит из-за поддержки присоединения Крыма к России в 2014 году.

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Отмечается, что сам Державин в ответ на вопрос радиостанции о причине ухода из «Машины времени» бросил трубку.

Ранее украинский журналист Айдер Муждабаев заявил в Facebook, что Макаревич решил заменить Державина из-за того, что тот поддержал присоединение Крыма.

В феврале 2015 года менеджер «Машины времени» Антон Чернин рассказал, что в группе произошел раскол из-за разной позиции музыкантов по Крыму. Он отметил, что Державин и директор группы Владимир Сапунов выступили за присоединение полуострова к России, тогда как бас-гитарист Александр Кутиков и Макаревич поддержали Украину.