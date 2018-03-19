Макаревич сравнил «злобных дебилов» из России с американцами

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал в Facebook о поездке в США. Он заявил, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян.

«Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — подчеркнул музыкант.

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Исполнитель ответил одному из комментаторов его поста, что иногда ему кажется, будто в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Он добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.

В октябре 2017-го Макаревич объяснил причину популярности Иосифа Сталина в России, сравнив его с Адольфом Гитлером. В сентябре лидер «Машины времени» раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник оружейнику Михаилу Калашникову, появившийся в Москве. В марте музыкант признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.

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