На концерт Джамалы в Минске никто не пришел

Концерт украинской певицы Джамалы, запланированный в Минске на 9 ноября, отменили из-за низких продаж билетов. Об этом сообщает белорусское радио «Народная воля».

На мероприятие, которое должно было пройти в концертном зале Prime Hall вместимостью 2,5 тысячи человек, купили 100 билетов.

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Владельцы заведения заявили, что отмена концерта не связана с политикой, с низкой посещаемостью они сталкиваются не в первый раз: «Для нас это неожиданность, но не сенсация. Джамала — не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы».

Представители Prime Hall подчеркнули, что ранее подобная судьба постигла российскую группу «Каста».

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.