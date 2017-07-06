Джамала раскритиковала идею уведомлять СБУ о концертах российских артистов

Певица Джамала прокомментировала поправки в закон о гастрольных мероприятиях, которые обяжут организаторов концертов предупреждать Службу безопасности Украины (СБУ) о выступлениях российских артистов в стране. Ее слова приводит УНИАН в четверг, 6 июля.

Артистка призвала не смотреть на людей «под одним углом». «Мы не можем быть против всех россиян», — подчеркнула она.

При этом Джамала поддержала запрет на въезд иностранным певцам, прибывшим в Крым из России. «Понятно, что такое пересечение [границы] — неправильное и нарушает закон. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то, может, моя такая позиция не нравится», — отметила певица.

Она добавила, что «хотела бы видеть на Украине российских исполнителей, но только тех, кто разделят позицию украинского народа».

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Накануне украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко рассказал о подготовленных поправках в закон о гастрольных мероприятиях, по которому организаторы должны информировать СБУ обо всех концертах с участием артистов из России.

4 июля Госпогранслужба Украины на три года закрыла въезд в страну 70 российским артистам. Их имена не раскрываются. Причиной запрета стали визиты деятелей культуры в Крым.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Москва утверждает, что процедура голосования соответствовала нормам международного права. Киев с этим не соглашается и считает Крым оккупированной территорией.