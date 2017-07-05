Киев обяжет информировать СБУ о концертах российских артистов на Украине

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко рассказал о подготовленных поправках в закон о гастрольных мероприятиях, которые обяжут организаторов предупреждать Службу безопасности Украины (СБУ) о выступлениях российских артистов в стране. Об этом он объявил он в блоге «Украинской правды» в среду, 5 июля.

Соответствующие материалы скоро передадут в Верховную Раду.

По словам Кириленко, за последнюю неделю СБУ и пограничникам пришлось запретить въезд в страну десяткам исполнителей из России, выступавших в Крыму. «Правоохранители должны не бегать за российскими арт-нарушителями, а иметь информацию заранее», — отметил он.

Он подчеркнул, что мероприятия с участием российских артистов разрешат только после подтверждения СБУ, что им не запрещен въезд в страну.

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4 июля сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины на три года запретила посещать страну 70 российским артистам. Их имена не раскрываются. Причиной закрытия въезда, по словам представителя ведомства Олега Слободяна, стали визиты деятелей культуры в Крым.

Киев считает Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году по итогам референдума, оккупированной территорией. Украинские власти вносят в черный список российских артистов, посетивших регион без разрешения властей страны. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.