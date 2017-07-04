Украинские пограничники закрыли въезд в страну 70 российским артистам

Государственная пограничная служба Украины запретила посещать страну 70 российским артистам. Об этом представитель ведомства Олег Слободян сообщил «Интерфаксу» во вторник, 4 июля.

Имена деятелей искусства не называются. «Запрет на въезд поставлен на три года, причина — незаконное посещение Крыма», — отметил Слободян.

Материалы по теме И Дорна, и задорно Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины Они допоются! Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья

Он также прокомментировал сведения о том, что пограничники не пустили в страну российского актера Владимира Машкова. «Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дело», — объяснил представитель ведомства.

3 июля режиссер Сергей Члиянц заявил, что должен был провести в Одессе съемки второго сезона сериала «Ликвидация», но исполняющему главную роль Машкову запретили въезд на Украину. В кинокомпании «Марс Медиа», ответственной за проект, опровергли информацию о работе над новой частью «Ликвидации».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права, Киев с этим не соглашается и считает регион оккупированной территорией. На Украине вносят в черный список российских артистов, посетивших регион без разрешения властей страны или поддерживающих воссоединение Крыма с Россией.