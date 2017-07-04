Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу

Российский актер Владимир Машков не пытался попасть в Одессу для участия в съемках второго сезона сериала «Ликвидация». Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании «Марс Медиа», ответственной за проект.

«В компании еще даже не обсуждались съемки фильма. Сейчас идет активная работа над сценарием, который мы хотим сделать максимально зрительским, качественным, интересным», — заявили в студии.

«От "Марс Медиа" еще никто не ездил в Одессу. В том числе и Владимир Машков», — добавили в кинокомпании. Собеседник агентства уточнил, что пока неизвестно, будут ли съемки происходить именно в этом городе. Когда они начнутся, также не решено.

3 июля режиссер Сергей Члиянц рассказал, что должен был подготовить и провести съемки в Одессе, но исполняющему главную роль Машкову запретили въезд на Украину. Как отметили в «Марс Медиа», Члиянц «не имеет никакого отношения к этому проекту».

В «Ликвидации» показывается борьба с преступностью в послевоенной Одессе. Первый сезон вышел в 2007 году, в нем также снялись Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий и Константин Лавроненко.