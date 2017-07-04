Тодоровский и Ярмольник побоялись ехать в Одессу из-за черного списка

Съемки безымянного фильма Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника о большой одесской семье отложили из-за того, что члены съемочной группы могут попасть в украинский черный список деятелей культуры. Об этом Ярмольник рассказал РИА Новости во вторник, 4 июля.

«Пока мы в поисках, как это можно снять, проект в пролонгации», — отметил актер.

Ярмольник, который собирался сыграть в картине одну из главных ролей, подчеркнул, что ему въезд на Украину закрыт. «Мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения», — добавил он.

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Ранее во вторник сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины на три года запретила посещать страну 70 российским артистам. Их имена не раскрываются. Причиной закрытия въезда, по словам представителя ведомства Олега Слободяна, стало посещение деятелями культуры Крыма.

Киев считает Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году по итогам референдума, оккупированной территорией. Украинские власти вносят в черный список российских артистов, посетивших регион без разрешения властей страны. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.