Джамала раскритиковала языковую политику Киева

Певица Джамала заявила, что украинский закон о языковых квотах в эфире радиостанций нуждается в доработке. Артистка посетовала в опубликованном на YouTube интервью украинскому «Пятому каналу» на то, что ограничения коснулись ее песни «1944», исполняемой на английском языке.

«Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но я думаю, что [закон] нужно немного доработать. Потому что есть множество композиций украинцев на английском и русском языке», — объяснила Джамала.

«Мы не должны постоянно слушать "Два кольори" (популярная украинская песня 1964 года — прим. «Ленты.ру») на радио», — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что из-за закона «в один момент песня "1944" перестает быть украинской».

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В 2016 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.

Джамала победила на конкурсе «Евровидение», которое прошло в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.