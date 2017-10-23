Бузова вышла на подиум MBFW в прозрачном платье

В рамках проходящей в Москве Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел показ коллекции российского бренда Bella Potemkin. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба MBFW Russia.

В дефиле приняла участие телеведущая и модель Ольга Бузова, вышедшая на подиум в прозрачном платье в золотую полоску от Беллы Потемкиной. Также Бузова показала облегающее платье с аппликацией и ярко-красный комплект с отрезными рукавами и юбкой с запахом, сочетавшийся с черными сапогами-чулками и шортами того же цвета. Бузова исполнила несколько песен; сам показ проходил под микс из ее композиций.

Фото: MBFW Russia 1 /3

В коллекции доминируют бархат, звездные и цветочные принты, укороченные сапоги-чулки и ярко-красный цвет. Декоративный элемент большинства моделей — сетка. Она используется для отделки на подоле платьев или в качестве объемной аппликаций на плечах.

Осенняя Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia начала работу 21 октября в Москве. В рамках Недели уже прошел коллективные показы народных художественных промыслов «Лен и кружево при поддержке Минпромторга России» и модельеров Казахстана, а также показы новых коллекций Славы Зайцева, Беллы Потемкиной и других российских дизайнеров.